Массовое ДТП в Омске: на месте автобус и три машины, водитель сбежал

В Кировском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Гражданин, спровоцировавший ДТП, с места скрылся. Движение по дороге затруднено, образовалась пробка.
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В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что ДТП уже разобрано, в данный момент на месте работают регулировщики и эвакуатор.
По словам специалиста, произошло столкновение трех автомобилей: ВАЗ-2115, Toyota Spacio и Chevrolet NIVA. Виновником происшествия стал водитель «пятнашки», нарушивший ПДД, в данный момент автомобиль эвакуируют. Сам гражданин с места скрылся. Автобус к дорожно-транспортному происшествию отношения не имеет.
Скриншот с сервиса Яндекс.Пробки
Фото: vk.com/chp55