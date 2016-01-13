Город55
ГлавноеВсе новости

Массовое ДТП в Омске: на месте автобус и три машины, водитель сбежал

13 января 2016, 11:09
Движение на участке затруднено.

В Кировском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Гражданин, спровоцировавший ДТП, с места скрылся. Движение по дороге затруднено, образовалась пробка.

В паблике «ЧП Омск» пользователь сообщил об автоаварии на улице 12 декабря в районе улиц Москаленко и Инженерной. Очевидец пояснил, что участниками ДТП стали две «пятнашки», автобус и две иномарки.


В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что ДТП уже разобрано, в данный момент на месте работают регулировщики и эвакуатор.


По словам специалиста, произошло столкновение трех автомобилей: ВАЗ-2115, Toyota Spacio и Chevrolet NIVA. Виновником происшествия стал водитель «пятнашки», нарушивший ПДД, в данный момент автомобиль эвакуируют. Сам гражданин с места скрылся. Автобус к дорожно-транспортному происшествию отношения не имеет.

Скриншот с сервиса Яндекс.Пробки


Фото: vk.com/chp55

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31