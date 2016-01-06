Перекрытие движения в центре Омска – транспорт идет в объезд

Администрация города в связи с Рождественским полумарафоном ограничивает движение в центре Омска 7 января с 7:00 утра до 17:00 вечера.
Движение перекроют на Соборной площади и некоторых улицах. Транспорт пойдет в объезд.
В частности, с 07:00 до 17:00 часов 7 января 2016 года будет ограничено движение транспорта на Соборной площади, а также в Банковском переулке на участке от улицы Певцова до Соборной площади.
С 12:00 до 16:00 часов 7 января транспорт не будет ходить по улицам, соответствующим участкам трассы Рождественского полумарафона:
Госавтоинспекция советует горожанам соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут своего движения с учетом вышеуказанных ограничений.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области