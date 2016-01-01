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В Омске лобовая с Тойотой и автобусом – погибла девушка, видео

1 января 2016, 12:39
Серьезное ДТП.

Очевидцы разместили в сети Интернет видеоролик с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Центральном округе сегодня утром, 1 января 2016 года.


На Комсомольском мосту стоят автобус, изувеченная легковая машина и около пяти спецавтомобилей – полиции, ДПС и МЧС.


В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили - предварительно установлено, что водитель «Тойоты», с признаками алкогольного опьянения, ехал по улице Гагарина в сторону проспекта Маркса. Не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус «ЛИАЗ» (маршрут №109).

Девушка-пассажирка иномарки 1993 г.р. скончалась на месте происшествия. Водитель «Тойоты» доставлен в больницу.

В салоне автобуса находились пять человек. Среди них пострадавших нет. Проводится проверка.




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