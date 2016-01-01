В Омске лобовая с Тойотой и автобусом – погибла девушка, видео

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили - предварительно установлено, что водитель «Тойоты», с признаками алкогольного опьянения, ехал по улице Гагарина в сторону проспекта Маркса. Не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус «ЛИАЗ» (маршрут №109).