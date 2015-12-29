В Омске стоит весь транспорт – горожане идут пешком

Город стремительно погружается в предновогодние пробки. Сегодня, во вторник, перегрузка на дорогах уже достигла 8 баллов. Яндекс фиксирует «многокилометровые заторы».
Омичи сообщают редакции [email protected], что в центре транспорт фактически стоит, «люди идут пешком – это значительно быстрее».
В районе перекрестка улиц Маяковского – Жукова с утра не работает светофор. Регулировочные действия осуществляются силами сотрудников ДПС. Здесь транспорт скапливается от улицы Куйбышева до проспекта Маркса.
Проспект Маркса стоит от улицы Потанина до Театральной площади.