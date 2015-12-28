Рубль обрушился – доллар обновил максимум 2015 года

Курс евро впервые с августа текущего года перешагнул отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,05 рубля, благодаря подъему на 1,52 рубля. Российская валюта дешевеет следом за падением стоимости нефти. Цена февральского фьючерса на «черного золота» сорта Brent упала до 37,23 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE.