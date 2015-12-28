Город55
ГлавноеВсе новости

Рубль обрушился – доллар обновил максимум 2015 года

28 декабря 2015, 16:49
Падение российской валюты.

В ходе торгов, проходящей на на Московской бирже, курс доллара вырос по отношению к российской валюте до 71,99 рубля, на 1,31 рубля, обновив, тем самым, максимум января 2015 года, когда доллар составлял 71,64 рубля.

Курс евро впервые с августа текущего года перешагнул отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,05 рубля, благодаря подъему на 1,52 рубля. Российская валюта дешевеет следом за падением стоимости нефти. Цена февральского фьючерса на «черного золота» сорта Brent упала до 37,23 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

Банком России на вторник, 29 декабря, официальный курс евро установлен на уровне в 77,6 рубля, показав рост на 55,32 копейки. Американская валюта возросла до 70,79 рубля, подорожав на 51,75 копейки.

Стоит отметить, что стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара), которая рассчитывается в зависимости от официального курса валют, также увеличилась, подорожав до 73,85 рубля, на 53,36 копейки.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Экономика#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31