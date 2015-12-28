Рубль обрушился – доллар обновил максимум 2015 года

В ходе торгов, проходящей на на Московской бирже, курс доллара вырос по отношению к российской валюте до 71,99 рубля, на 1,31 рубля, обновив, тем самым, максимум января 2015 года, когда доллар составлял 71,64 рубля.
Курс евро впервые с августа текущего года перешагнул отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,05 рубля, благодаря подъему на 1,52 рубля. Российская валюта дешевеет следом за падением стоимости нефти. Цена февральского фьючерса на «черного золота» сорта Brent упала до 37,23 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE.
Банком России на вторник, 29 декабря, официальный курс евро установлен на уровне в 77,6 рубля, показав рост на 55,32 копейки. Американская валюта возросла до 70,79 рубля, подорожав на 51,75 копейки.
Стоит отметить, что стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара), которая рассчитывается в зависимости от официального курса валют, также увеличилась, подорожав до 73,85 рубля, на 53,36 копейки.
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