Проблема Омска – стремительный рост количества автотранспорта





«На встрече мы поговорили с Губернатором об опыте других городов, рассмотрели текущее состояние дел в Омске. Губернатор знает и понимает те проблемы, с которыми сталкивается город и стремится найти выход из создавшегося положения. Дело в том, что в Омске уже вложены большие инвестиции в метро. Главная суть нашего предложения - ту часть, которая уже построена за большие деньги, использовать для внедрения легкорельсового транспорта. Особенность его в том, что для артерий могут использоваться как тоннели, проходящие под землёй, так и легко трансформируемые наземные трамвайные линии. Метрополитен подходит для городов с большим пассажиропотоком, как, к примеру, Москва. А затраты на линии для легкорельсового транспорта в 3-5 раз дешевле строительства одной линии метро. В общении с губернатором меня порадовало то, что он понимает, главное - не достичь показателей максимальной скорости движения транспорта. Главное - создать город, который удобен для жителей, где приятно жить и где больше жизни», - прокомментировал итоги встречи профессор и исследователь Вукан Вучик.