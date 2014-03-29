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Проблема Омска – стремительный рост количества автотранспорта

29 марта 2014, 15:59
Виктор Назаров обсудил транспортные проблемы Омска с авторитетным экспертом в этой сфере Вуканом Вучиком.

Один из крупнейших мировых авторитетов в сфере городского и транспортного планирования прибыл в Омск. 28 марта с ним встретился Губернатор Виктор Назаров, пригласивший Вукана Вучика к разговору об оптимальных вариантах решения проблем транспортного сообщения в мегаполисе, сообщает портал Омская губерния.

omskportal.ru


«Я признателен, что вы нашли время обсудить проблемы, которые мы считаем очень значительными. Ваш опыт построения транспортной логистики нашёл применение в городах разных стран. Мы хотим рассмотреть вместе с вами актуальные проблемы транспортного сообщения применительно к нашему городу». Губернатор Виктор Назаров поделился с учёным обеспокоенностью регионального Правительства сложившейся на дорогах города ситуацией, вызванной объективными причинами – стремительным ростом количества автотранспорта и активности в передвижении населения. Глава региона также отметил, что на сегодняшний день у всех уже есть понимание, что существующий проект строительства омского метро необходимо переводить в новый формат. Но нужно такое решение, которое позволит выйти на качественно иной уровень, обеспечивающий синергетический эффект в решении транспортных проблем города.

omskportal.ru



«На встрече мы поговорили с Губернатором об опыте других городов, рассмотрели текущее состояние дел в Омске. Губернатор знает и понимает те проблемы, с которыми сталкивается город и стремится найти выход из создавшегося положения. Дело в том, что в Омске уже вложены большие инвестиции в метро. Главная суть нашего предложения - ту часть, которая уже построена за большие деньги, использовать для внедрения легкорельсового транспорта. Особенность его в том, что для артерий могут использоваться как тоннели, проходящие под землёй, так и легко трансформируемые наземные трамвайные линии. Метрополитен подходит для городов с большим пассажиропотоком, как, к примеру, Москва. А затраты на линии для легкорельсового транспорта в 3-5 раз дешевле строительства одной линии метро. В общении с губернатором меня порадовало то, что он понимает, главное - не достичь показателей максимальной скорости движения транспорта. Главное - создать город, который удобен для жителей, где приятно жить и где больше жизни», - прокомментировал итоги встречи профессор и исследователь Вукан Вучик.

omskportal.ru


Фото: omskportal.ru

#Новости#Метро#Транспорт#Общество
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