Выздоровление

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2024
COVID-19: в Омской области вдвое увеличилось число госпитализаций за неделю
11 декабря, 02:27
Болеют на каникулах. Омские школы продолжают целиком закрываться на карантин
1 ноября, 12:36
Благодарил «собачьими поцелуями». Омские пожарные спасли бульдога по кличке Персик
15 марта, 07:17
Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву
Перевозку новорожденного, его семьи и бригады медиков доверили авиакомпании «Вельталь-Авиа».
25 февраля, 06:13
3 летальных исхода. Омск остается на первом месте в СФО по числу заболевших COVID-19
За последние 2 недели заболеваемость COVID-19 снизилась.
21 февраля, 02:46
2023
Растет заболеваемость. За неделю больше тысячи омичей заразились коронавирусом
29 ноября 2023, 05:06
2022
Омичи рассказали о странных обстоятельствах смерти пожилого пациента с коронавирусом
29 июня 2022, 05:46

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