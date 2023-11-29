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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

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Растет заболеваемость. За неделю больше тысячи омичей заразились коронавирусом

29 ноября 2023, 05:06
Фото: Midjourney
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В Омской области за неделю коронавирус подтвердился у тысячи пациентов

В целом по стране заболеваемость выросла на 33%.

В Омской области за прошедшую неделю с 20 по 26 ноября у 1030 пациентов диагностировали коронавирус. 75 человек госпитализировали, выздоровели 738 пациентов, смертельных случаев от Covid-19 зарегистрировано не было. Данные опубликовал портал Стопкорнавирус.рф.

В целом по стране коронавирус подтвердился у 77 106 пациентов, что на 32,8% выше, чем неделей ранее. Также на четверть вырос и показатель госпитализации. За неделю от коронавируса в России умерло 90 человек.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа.

Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
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#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омская область#Госпитализация#Выздоровление#Коронавирусные ограничения#Евгений Игишев
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