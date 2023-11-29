Растет заболеваемость. За неделю больше тысячи омичей заразились коронавирусом

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Омской области за прошедшую неделю с 20 по 26 ноября у 1030 пациентов диагностировали коронавирус. 75 человек госпитализировали, выздоровели 738 пациентов, смертельных случаев от Covid-19 зарегистрировано не было. Данные опубликовал портал Стопкорнавирус.рф.
В целом по стране коронавирус подтвердился у 77 106 пациентов, что на 32,8% выше, чем неделей ранее. Также на четверть вырос и показатель госпитализации. За неделю от коронавируса в России умерло 90 человек.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа.