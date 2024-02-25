Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Напомним, 16 февраля НМИЦ Онкологии им. Н. Н. Блохина поделился историей новорожденного омича, которого экстренно доставили из Омска в Москву: лейкоцитоз у малыша навел омских врачей на мысль, что у ребенка может быть рак костного мозга — ждать и откладывать было нельзя. Платона (так зовут мальчика) и его семью экстренно отправили в столицу на бизнес-джете — с перелетом помог глава омского минздрава Артем Наркевич.
Сегодня, как стало известно из информации, представленной на портале госзакупок, рейс самолета, доставившего пациента к специалистам, обошелся омскому минздраву в 3,9 млн рублей — мальчика доставили бортом авиакомпании «Вельталь-Авиа» при сопровождении специалистов-реаниматологов московского Федерального медицинского биофизического центра им. Бурнязана.
В настоящий момент ребенок проходит лечение — впереди у него долгий путь к выздоровлению.