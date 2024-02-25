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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

иллюстрация

Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву

25 февраля 2024, 06:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Перевозку новорожденного, его семьи и бригады медиков доверили авиакомпании «Вельталь-Авиа».

Напомним, 16 февраля НМИЦ Онкологии им. Н. Н. Блохина поделился историей новорожденного омича, которого экстренно доставили из Омска в Москву: лейкоцитоз у малыша навел омских врачей на мысль, что у ребенка может быть рак костного мозга — ждать и откладывать было нельзя. Платона (так зовут мальчика) и его семью экстренно отправили в столицу на бизнес-джете — с перелетом помог глава омского минздрава Артем Наркевич.

Сегодня, как стало известно из информации, представленной на портале госзакупок, рейс самолета, доставившего пациента к специалистам, обошелся омскому минздраву в 3,9 млн рублей — мальчика доставили бортом авиакомпании «Вельталь-Авиа» при сопровождении специалистов-реаниматологов московского Федерального медицинского биофизического центра им. Бурнязана.

В настоящий момент ребенок проходит лечение — впереди у него долгий путь к выздоровлению.

Увезли на бизнес-джете. Новорожденный омич с врожденным раком крови улетел в Москву
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