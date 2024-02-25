Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву

Напомним, 16 февраля НМИЦ Онкологии им. Н. Н. Блохина поделился историей новорожденного омича, которого экстренно доставили из Омска в Москву: лейкоцитоз у малыша навел омских врачей на мысль, что у ребенка может быть рак костного мозга — ждать и откладывать было нельзя. Платона (так зовут мальчика) и его семью экстренно отправили в столицу на бизнес-джете — с перелетом помог глава омского минздрава Артем Наркевич.