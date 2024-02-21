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Published Сегодня, 02:46

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иллюстрация

3 летальных исхода. Омск остается на первом месте в СФО по числу заболевших COVID-19

21 февраля 2024, 02:46
Фото: Город55
иллюстрация

Омская область снова стала лидером СФО по числу заболевших коронавирусом

За последние 2 недели заболеваемость COVID-19 снизилась.

Омская область остается лидером по числу заболевших коронавирусом в Сибирском федеральном округе. При этом за последние две недели заболеваемость COVID-19 в регионе все же продолжается снижаться.

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Фото: Объясняем.РФ

На прошлой неделе в регионе выявили 285 случаев ковида. С 12 по 18 февраля 27 омичей пришлось госпитализировать, 339 человек выздоровели, один пациент скончался. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В начале года в СФО зафиксировали 1847 случаев заражения коронавирусом, из них 110 в Омской области. С этого момента 195 жителей Омска выздоровели. Однако на первой неделе года все же произошло 2 летальных исхода.

Напомним, что также в январе зарегистрировали около 15 тысяч случаев ОРВИ. В Роспотребнадзоре предупредили, что эпидемия ОРВИ продолжится.

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