3 летальных исхода. Омск остается на первом месте в СФО по числу заболевших COVID-19

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Омская область остается лидером по числу заболевших коронавирусом в Сибирском федеральном округе. При этом за последние две недели заболеваемость COVID-19 в регионе все же продолжается снижаться.
На прошлой неделе в регионе выявили 285 случаев ковида. С 12 по 18 февраля 27 омичей пришлось госпитализировать, 339 человек выздоровели, один пациент скончался. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В начале года в СФО зафиксировали 1847 случаев заражения коронавирусом, из них 110 в Омской области. С этого момента 195 жителей Омска выздоровели. Однако на первой неделе года все же произошло 2 летальных исхода.
Напомним, что также в январе зарегистрировали около 15 тысяч случаев ОРВИ. В Роспотребнадзоре предупредили, что эпидемия ОРВИ продолжится.