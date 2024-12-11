COVID-19: в Омской области вдвое увеличилось число госпитализаций за неделю

Согласно данным федерального оперативного штаба, за 49-ю неделю 2024 года, со 2 по 8 декабря, в России госпитализированы 2850 человек. Это на 3,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 42 регионах страны, причем в 22 из них показатель превышает средний уровень по стране.