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Posted 11 декабря, 02:27

Published 11 декабря, 02:27

Modified 11 декабря, 02:34

Updated 11 декабря, 02:34

В Омской области за неделю госпитализировали 33 человека с коронавирусом

COVID-19: в Омской области вдвое увеличилось число госпитализаций за неделю

11 декабря 2024, 02:27
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области за неделю госпитализировали 33 человека с коронавирусом

Со 2 по 8 декабря зарегистрировано 47 летальных случаев в России.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за 49-ю неделю 2024 года, со 2 по 8 декабря, в России госпитализированы 2850 человек. Это на 3,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 42 регионах страны, причем в 22 из них показатель превышает средний уровень по стране.

За неделю выздоровели 30 628 человек, что на 7,3% больше, чем за предыдущий период.

Уровень заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю составил 23,16 случаев на 100 тысяч населения, увеличившись на 7,9% по сравнению с прошлой неделей. Рост заболеваемости отмечен в 64 регионах, из которых в 26 он превысил среднероссийские показатели. За неделю зарегистрировано 47 летальных случаев.

В Омской области со 2 по 8 декабря выявлено 369 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом 33 пациента были госпитализированы. Для сравнения, на предыдущей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, в регионе зарегистрировали 263 случая COVID-19 и 16 госпитализаций.

В соседней Новосибирской области за тот же период зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусом, 60 из которых потребовали госпитализации.

Максимальное число госпитализаций за неделю зафиксировано в Москве, где заболели 5208 человек, 223 из них потребовалась госпитализация.

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#Диана Рязанцева#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Россия#Заболеваемость#Выздоровление#Госпитализации#Летальные случаи
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