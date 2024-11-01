Болеют на каникулах. Омские школы продолжают целиком закрываться на карантин

Posted 1 ноября, 12:36
Published 1 ноября, 12:36
Modified 1 ноября, 12:39
Updated 1 ноября, 12:39
В департаменте образования Городу55 предоставили актуальные данные по заболеваемости в школах и садах Омска. По данным на 1 ноября, образовательный процесс приостановили в 527 классах 33 школ. Не обошли ОРВИ стороной и дошкольников: на изоляции находятся воспитанники 39 групп 31 детского сада.
Несмотря на положительную динамику с выздоровлением детей, некоторые школы все еще полностью закрыты. В их число входят учреждения № 15, 32, 54, 66, 93, 94, 96, 106, 144.
Отметим, что в нашем регионе продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.
Эпидемиологи рекомендуют поставить прививку от гриппа до ноября, чтобы укрепить иммунитет перед наступлением холодной поры. Остальные рекомендации просты и понятны: мыть руки, проводить влажную уборку, стараться не контактировать с простуженными.
Напомним, что в некоторых детских больницах города на данный момент не хватает педиатров. Это касается Детской городской больницы № 4, Детской городской поликлиники № 1, Детской городской поликлиники № 2 имени Скворцова В.Е., Детской городской поликлиники № 5. Решают эту проблему, в том числе, целевым обучением в медицинских вузах. Подробнее о том, почему возник дефицит врачей и сколько не хватает детских врачей, читайте в нашем материале.