Болеют на каникулах. Омские школы продолжают целиком закрываться на карантин

Напомним, что в некоторых детских больницах города на данный момент не хватает педиатров. Это касается Детской городской больницы № 4, Детской городской поликлиники № 1, Детской городской поликлиники № 2 имени Скворцова В.Е., Детской городской поликлиники № 5. Решают эту проблему, в том числе, целевым обучением в медицинских вузах. Подробнее о том, почему возник дефицит врачей и сколько не хватает детских врачей, читайте в нашем материале.