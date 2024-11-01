gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 12:36

Published 1 ноября, 12:36

Modified 1 ноября, 12:39

Updated 1 ноября, 12:39

Омские школы целиком закрываются на карантин даже в период каникул

Болеют на каникулах. Омские школы продолжают целиком закрываться на карантин

1 ноября 2024, 12:36
Фото: 1MI.

Омские школы целиком закрываются на карантин даже в период каникул

Эпидемиологи рекомендуют прививаться, чтобы укрепить иммунитет.

В департаменте образования Городу55 предоставили актуальные данные по заболеваемости в школах и садах Омска. По данным на 1 ноября, образовательный процесс приостановили в 527 классах 33 школ. Не обошли ОРВИ стороной и дошкольников: на изоляции находятся воспитанники 39 групп 31 детского сада.

Несмотря на положительную динамику с выздоровлением детей, некоторые школы все еще полностью закрыты. В их число входят учреждения № 15, 32, 54, 66, 93, 94, 96, 106, 144.

Отметим, что в нашем регионе продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.

Эпидемиологи рекомендуют поставить прививку от гриппа до ноября, чтобы укрепить иммунитет перед наступлением холодной поры. Остальные рекомендации просты и понятны: мыть руки, проводить влажную уборку, стараться не контактировать с простуженными.

Напомним, что в некоторых детских больницах города на данный момент не хватает педиатров. Это касается Детской городской больницы № 4, Детской городской поликлиники № 1, Детской городской поликлиники № 2 имени Скворцова В.Е., Детской городской поликлиники № 5. Решают эту проблему, в том числе, целевым обучением в медицинских вузах. Подробнее о том, почему возник дефицит врачей и сколько не хватает детских врачей, читайте в нашем материале.

Сезон ОРВИ продолжается. Омичей просят сделать прививку, чтобы не заболеть
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Дети#ОРВИ#Заболеваемость#Школы#Выздоровление#Детские сады
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика