Омичи рассказали о странных обстоятельствах смерти пожилого пациента с коронавирусом

На логичные вопросы о том, почему родственникам сообщили ложную информацию и вовремя не сообщили, что дедушка умер, дежурный врач якобы стала грубить и заявила, что она лично собрала консилиум без лечащего врача. С какой целью был собран консилиум, она не уточнила, но смерть пенсионера якобы наступила сразу после него.