Омичи рассказали о странных обстоятельствах смерти пожилого пациента с коронавирусом

В редакцию Города55 обратились отчаявшиеся родственники 84-летнего пенсионера, который скончался в больнице при загадочных обстоятельствах: врач сообщил об улучшении состояния пациента, хотя тот несколько минут назад умер.
Внучка умершего пенсионера рассказала, что он поступил в ГБК-11 с подтвержденным коронавирусом, поражением легких на 22% и сатурацией 94. Его перевели в реанимацию, и спустя несколько дней наступило улучшение — сатурация поднялась до 99. После этого, считают родственники, проблемы только усилились.
«Когда сатурация повысилась до 99, его перевели в палату, точнее в коридор, В КОРИДОР после реанимации. Там он пролежал двое суток, далее его перевели (по словам врача) в палату. Мы неделю врача просили, чтобы он дал телефон дедушке, на что он говорил: „Сейчас с вами поговорю и дам телефон“. Так неделю он нам обещал», — рассказала внучка пенсионера.
Спустя 7 дней родственникам все же удалось добиться передачи телефона пенсионеру, но тот не смог самостоятельно позвонить. Врач дважды помог родным пообщаться с ним, и позже станет известно, что омичи говорили с дедушкой в последний раз.
«26 июня, как обычно, мы позвонили врачу в 12:30, узнать состояние нашего дедушки. Врач сказал, что состояние средней тяжести, тест на „корону“ отрицательный, сахар и давление в норме, и попросил привезти вещи. Через час нам позвонила дежурный врач и сказала, что наш дедушка умер в 12:20», — недоумевает внучка пенсионера.
На логичные вопросы о том, почему родственникам сообщили ложную информацию и вовремя не сообщили, что дедушка умер, дежурный врач якобы стала грубить и заявила, что она лично собрала консилиум без лечащего врача. С какой целью был собран консилиум, она не уточнила, но смерть пенсионера якобы наступила сразу после него.
Родные погибшего омича уверены, что дежурный врач посчитала пациента бесперспективным: «Они, видимо, решили, что улучшения нет и что он будет занимать место, и решили от него избавиться», — думает внучка пенсионера. Она добавила, что родственники были готовы госпитализироваться вместе с пенсионером, но в больнице отказались пускать их в ковидное отделение.
Теперь омичи добиваются выдачи им истории болезни, а причины смерти станут известны только через месяц после вскрытия. Родственники погибшего омича обратились с жалобами в омский и федеральный минздрав, чтобы в ведомствах помогли выяснить настоящие причины смерти пенсионера.
В пресс-службе регионального минздрава Городу55 подтвердили, что 84-летний мужчина поступил в больницу с подтвержденным коронавирусом, течение которого усложнялось анамнезом.
«Пациенту, о котором идет речь, было 84 года. Он поступил в ковидное подразделение ГБ11 в тяжелом состоянии. Течение ковида усугублялось рядом сопутствующих патологий, раскрытие которых — нарушение врачебной тайны. Единственное, что можем отметить — пациент был не вакцинирован от covid-19», — объяснили в ведомстве.
В минздраве заверили, что все лечение велось в соответствии с рекомендациями и протоколами Минздрава РФ, также ему был обеспечен необходимый уход. Допустить родных омича в «красную зону» даже для ухода за ним было невозможно по понятным причинам.
«Пациенту оказывалась вся необходимая терапия в соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ, а также был обеспечен надлежащий уход, как того требует пребывание пациента с учетом его возраста и коморбидности заболеваний, — подчеркнули в минздраве. — Сам статус „красной зоны“ не предполагает допуск посторонних лиц в отделение, даже из числа персонала учреждения, не говоря о родственниках пациента. В настоящее время в учреждение поступил запрос от внучки усопшего с просьбой предоставить историю болезни, больницей подготавливаются необходимые документы».
В ведомстве добавили, что выясняют все обстоятельства смерти мужчины: каждый летальный случай тщательно анализируется, а жалобы на некорректное отношение к пациентам — проверяются.
Также в пресс-службе регионального минздрава напомнили, что коронавирус все еще циркулирует в регионе, ежедневно обнаруживаются новые заболевшие и фиксируются летальные случаи заражения.