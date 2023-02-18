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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В Омской области в ДТП погиб 44-летний мужчина

18 февраля 2023, 06:49
Фото: Город55
Мужчина скончался на месте происшествия.

Сегодня, 18 февраля около 4 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Усть-Ишимскому району сообщили о ДТП. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Омской области.

44-летний мужчина на автомобиле «Daewoo Nexia» ехал по улице Пушкина в направлении ул. Железнодорожная в п. Аксеново Усть-Ишимского района, вблизи перекрестка допустил съезд на правую обочину по ходу движения машины. После чего автомобиль загорелся. Отметим, что водитель скончался на месте.

В настоящий момент полицейские ведут проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Ксения Карагодина#ДТП#Возгорания#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Пожары#Новости#Омск#Омская область#Смерть
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