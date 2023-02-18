В Омской области в ДТП погиб 44-летний мужчина

44-летний мужчина на автомобиле «Daewoo Nexia» ехал по улице Пушкина в направлении ул. Железнодорожная в п. Аксеново Усть-Ишимского района, вблизи перекрестка допустил съезд на правую обочину по ходу движения машины. После чего автомобиль загорелся. Отметим, что водитель скончался на месте.