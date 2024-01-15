«Сигарета ценою в жизнь»: трое омичей погибли из-за неосторожного курения

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В пресс-службе МЧС поделились печальной статистикой за начало 2024 года. Так, уже три человека погибли при пожаре, который начался из-за непотушенной сигареты.
«Курение — это и вредная для здоровья привычка, и причина пожаров с гибелью людей. Опасность курения подтверждается статистикой. Только в минувшем году такие пожары унесли жизни 48 человек, травмы получили 16 омичей. Всего таких возгораний было 213», — уточнили в региональном МЧС.
В 2022 году вредная привычка унесла жизни 46 человек, еще 18 получили травмы. В 2021 году зафиксировали 158 пожаров из-за сигарет, в результате которых погибли больше 40 человек. За последние пять лет неосторожность при курении привела к 1030 пожарам.