«Сигарета ценою в жизнь»: трое омичей погибли из-за неосторожного курения

В 2022 году вредная привычка унесла жизни 46 человек, еще 18 получили травмы. В 2021 году зафиксировали 158 пожаров из-за сигарет, в результате которых погибли больше 40 человек. За последние пять лет неосторожность при курении привела к 1030 пожарам.