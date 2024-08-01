Огонь ликвидирован. Омский НПЗ прокомментировал возгорание в промзоне

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В омском НПЗ прокомментировали крупное возгорание на территории предприятия. Сообщается, что оно произошло в вспомогательном помещении насосной, благодаря работе сотрудников МЧС и средств автоматизированного пожаротушения огонь удалось быстро локализовать.
В пресс-службе Нефтезавода добавили, что в происшествии обошлось без пострадавших, работа предприятия продолжается в штатном режиме.
Напомним, что площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.