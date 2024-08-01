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Published Сегодня, 16:25

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Updated Сегодня, 16:43

Омский НПЗ прокомментировал крупное возгорание на территории предприятия

Огонь ликвидирован. Омский НПЗ прокомментировал возгорание в промзоне

1 августа 2024, 16:25
Фото: 1MI

Омский НПЗ прокомментировал крупное возгорание на территории предприятия

В пресс-службе Нефтезавода сообщили, что возгорание произошло в вспомогательном помещении насосной, сейчас пожар локализован.

В омском НПЗ прокомментировали крупное возгорание на территории предприятия. Сообщается, что оно произошло в вспомогательном помещении насосной, благодаря работе сотрудников МЧС и средств автоматизированного пожаротушения огонь удалось быстро локализовать.

В пресс-службе Нефтезавода добавили, что в происшествии обошлось без пострадавших, работа предприятия продолжается в штатном режиме.

Напомним, что площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные машины#Новости#ОНПЗ#Тушение пожара#Возгорание#Возгорания#Пожарная опасность#Омский ОНПЗ
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