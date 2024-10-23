Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня

Сейчас в микрорайоне «Заозерный» разворачивается дорожный скандал. Дело в том, что у местной поликлиники нет собственной стоянки, из-за чего сотрудники и пациенты вынуждены оставлять машины во дворах домов, что лишает парковочных мест их жильцов. Одна из живущих здесь омичек предложила вырубить близлежащую березовую рощу, а на ее месте построить больничную автостоянку. В социальных сетях на заявление откликнулась городская администрация и сообщила, что такая возможность в теории существует.