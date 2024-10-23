Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня

Posted 23 октября, 14:43
Published 23 октября, 14:43
Modified 23 октября, 14:47
Updated 23 октября, 14:47
Новость №1. В Омске предложили вырубить березовую рощу ради автостоянки
Сейчас в микрорайоне «Заозерный» разворачивается дорожный скандал. Дело в том, что у местной поликлиники нет собственной стоянки, из-за чего сотрудники и пациенты вынуждены оставлять машины во дворах домов, что лишает парковочных мест их жильцов. Одна из живущих здесь омичек предложила вырубить близлежащую березовую рощу, а на ее месте построить больничную автостоянку. В социальных сетях на заявление откликнулась городская администрация и сообщила, что такая возможность в теории существует.
Новость №2. На улице 3-й Транспортной в Омске дотла сгорела машина
Сегодня утром на проходной завода имени Баранова дотла сгорел автомобиль. Огонь полностью поглотил машину еще до приезда пожарных. В пресс-службе регионального МЧС Городу55 рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 7 часов утра, а через 14 минут пламя удалось полностью потушить. На месте работали восемь спасателей и две пожарные машины.
Новость №3. В Омске ищут 71-летнего мужчину, исчезнувшего две недели назад
В Омске продолжаются поиски пожилого омича, который ушел из дома на улице Жуковского две недели назад. Известно, что пенсионер выглядит на свои 70 лет, его рост примерно 168 см, телосложение худощавое. В день исчезновения он был одет в черную куртку, черные джинсы и черные туфли.