В Омске рядовому присудили 7 лет условки за уклонение от службы

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:46
В Омском гарнизонном суде 22 июня вынесли приговор рядовому Парвизу Османову. Его признали виновным в уклонении от военной службы.
Выяснилось, что в прошлом году Османов находился в отпуске по болезни и должен был вернуться в воинскую часть 10 декабря, но этого не сделал. В расположение он прибыл только спустя почти полтора месяца — 18 января 2023 года. Однако 1 февраля рядовой вновь не вернулся вовремя в часть, а уехал в Омск. 16 марта Османов добровольно пришел в военный комиссариат.
Суд назначил военнослужащему наказание в виде 7 лет условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Город55 рассказывал, что военнослужащий получил пять лет колонии общего режима за самовольный отпуск в Омске.