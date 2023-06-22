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В Омске рядовому присудили 7 лет условки за уклонение от службы

22 июня 2023, 06:43
Фото: Пресс-служба военных судов
Военнослужащий дважды вовремя не прибывал в часть.

В Омском гарнизонном суде 22 июня вынесли приговор рядовому Парвизу Османову. Его признали виновным в уклонении от военной службы.

Выяснилось, что в прошлом году Османов находился в отпуске по болезни и должен был вернуться в воинскую часть 10 декабря, но этого не сделал. В расположение он прибыл только спустя почти полтора месяца — 18 января 2023 года. Однако 1 февраля рядовой вновь не вернулся вовремя в часть, а уехал в Омск. 16 марта Османов добровольно пришел в военный комиссариат.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде 7 лет условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Город55 рассказывал, что военнослужащий получил пять лет колонии общего режима за самовольный отпуск в Омске.

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#Евгений Игишев#Военный#Суд#Гарнизонный военный суд#Омский гарнизонный военный суд#Приговор#Омск#Омская область
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