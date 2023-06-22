В Омске рядовому присудили 7 лет условки за уклонение от службы

Выяснилось, что в прошлом году Османов находился в отпуске по болезни и должен был вернуться в воинскую часть 10 декабря, но этого не сделал. В расположение он прибыл только спустя почти полтора месяца — 18 января 2023 года. Однако 1 февраля рядовой вновь не вернулся вовремя в часть, а уехал в Омск. 16 марта Османов добровольно пришел в военный комиссариат.