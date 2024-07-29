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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

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В Омске военнослужащего осудили за покупку наркотиков

29 июля 2024, 04:40
Фото: 1MI
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Теперь ему предстоит выплатить денежный штраф на сумму 20 тысяч рублей.

Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему. Мужчина оказался в центре скандала, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Следствие установило, что омич приобрел наркотики через интернет, воспользовавшись услугами неизвестного.

В тот же день, когда он забрал «закладку» в указанном месте, его задержали сотрудники полиции, изъяв у него запрещенное вещество. Суд, рассмотрев дело, назначил военнослужащему штраф в размере 20 000 рублей.

Отметим, что подсудимый имеет возможность обжаловать решение суда, ведь в настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Тщательно скрывалась. Полицейские задержали омичку, распространявшую наркотики по СФО
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Наркотики#Новости#Омский гарнизонный военный суд#Военный
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