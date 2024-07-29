В Омске военнослужащего осудили за покупку наркотиков

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему. Мужчина оказался в центре скандала, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
Следствие установило, что омич приобрел наркотики через интернет, воспользовавшись услугами неизвестного.
В тот же день, когда он забрал «закладку» в указанном месте, его задержали сотрудники полиции, изъяв у него запрещенное вещество. Суд, рассмотрев дело, назначил военнослужащему штраф в размере 20 000 рублей.
Отметим, что подсудимый имеет возможность обжаловать решение суда, ведь в настоящий момент приговор не вступил в законную силу.