Участника СВО из Омска посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Бойца СВО из Омска Николая Сергиенко и других участников программы «Время героев» посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ, церемония прошла в стенах Военной академии.
«Вы официально стали слушателями академии Генерального штаба. Из тысячи выпускников военных училищ всего один удостаивается такой чести. Эта работа и объем знаний, который вам необходимо освоить — это колоссальный труд. От того, как вы его сделаете будет зависеть и ваше будущее, и, самое главное, будущее государства», — обратился к участникам начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Николай Сергиенко окончил омскую кадетскую школу №9. В 2006 году получил диплом Новосибирского высшего военного командного училища. Теперь мужчина будет учиться по кадровой программе, разработанной для развития участников СВО.