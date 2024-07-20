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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:03

Омича посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ

Участника СВО из Омска посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ

20 июля 2024, 11:03
Фото: времягероев.рф

Омича посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ

Участников программы «Время героев» посвятили в слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ, среди них оказался омич Николай Сергиенко.

Бойца СВО из Омска Николая Сергиенко и других участников программы «Время героев» посвятили в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ, церемония прошла в стенах Военной академии.

«Вы официально стали слушателями академии Генерального штаба. Из тысячи выпускников военных училищ всего один удостаивается такой чести. Эта работа и объем знаний, который вам необходимо освоить — это колоссальный труд. От того, как вы его сделаете будет зависеть и ваше будущее, и, самое главное, будущее государства», — обратился к участникам начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Николай Сергиенко окончил омскую кадетскую школу №9. В 2006 году получил диплом Новосибирского высшего военного командного училища. Теперь мужчина будет учиться по кадровой программе, разработанной для развития участников СВО.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Военные#Новости#Военнослужащие#Военный#Программа «Время героев»#Время героев#ВС РФ#Военная академия Генерального штаба ВС РФ#Военная академия#Генеральный штаб
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