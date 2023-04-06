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Отдохнул от службы. Омича отправили в тюрьму за два ухода в «самоволку»

6 апреля 2023, 09:06
Фото: Город55
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Омича осудили за самовольное оставление воинской части

Мужчина два раза ушел из воинской части, чтобы заняться своими делами.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который дважды оставил воинскую часть без веских причин. По данным 2-го Восточного окружного военного суда, мужчина провинился в ноябре 2022 года.

В первый раз парень оставил часть 11 ноября, но уже 20 ноября он добровольно прибыл в часть. Свой уход он объяснил желанием отдохнуть от исполнения служебных обязанностей и «решить личные вопросы».

Всего через два дня, 22 ноября, мужчина решил снова уйти из части, и на этот раз он уехал в Кемеровскую область. В часть он вернулся спустя две недели, 5 декабря.

Сообщается, что за самовольное оставление воинской части мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.

Ранее Город55 сообщал, что омского военнослужащего осудили за пьяную езду. Мужчина был лишен прав, но это его не остановило. В итоге ему придется отрабатывать свою провинность на обязательных работах и заплатить штраф.

Обязательные работы, штраф и лишение прав. Военного из Омска осудили за пьяную езду
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#Ольга Акамова#Военный#Служба#Военная часть#Самовольный уход#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск
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