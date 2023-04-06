Отдохнул от службы. Омича отправили в тюрьму за два ухода в «самоволку»

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который дважды оставил воинскую часть без веских причин. По данным 2-го Восточного окружного военного суда, мужчина провинился в ноябре 2022 года.
В первый раз парень оставил часть 11 ноября, но уже 20 ноября он добровольно прибыл в часть. Свой уход он объяснил желанием отдохнуть от исполнения служебных обязанностей и «решить личные вопросы».
Всего через два дня, 22 ноября, мужчина решил снова уйти из части, и на этот раз он уехал в Кемеровскую область. В часть он вернулся спустя две недели, 5 декабря.
Сообщается, что за самовольное оставление воинской части мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.
Ранее Город55 сообщал, что омского военнослужащего осудили за пьяную езду. Мужчина был лишен прав, но это его не остановило. В итоге ему придется отрабатывать свою провинность на обязательных работах и заплатить штраф.