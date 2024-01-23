«Из теста бомбы делаю я». Родителей омских школьников возмутила песня к 23 февраля

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
О ситуации сообщила мама одного из учеников образовательного учреждения в паблике «Тара360». Она рассказала, что к 23 февраля школьникам предлагают выучить песню о российской армии, в которой есть не очень понятные ей строки: «Из теста бомбы делаю я/ Российская армия ждет меня».
«Этот текст нужно распечатать из Дневник.ру. Моя дочь учится во 2-м классе. Я была, мягко сказано, обескуражена», — написала трачанка.
Под публикацией жители региона разделились во мнениях: кто-то считает, что в подобном содержании детской песни нет ничего страшного, ведь все в школьном возрасте играли в «войнушку» и солдатов.
«А то в детстве никто в войнушку не играл, из палок автоматы не делал?», — написала омичка Елена.
«А что плохого и в чем сенсация, если он хочет стать военным и военным химиком, при этом лепит бомбы?», — считает другая жительница региона.
Однако есть и противоположное мнение. Многие комментаторы недоумевают, зачем детям петь песни с таким содержанием и советуют матери не водить ребенка на праздник.
«В моем недолгом советском детстве мы учили и пели „Пусть всегда будет солнце“», — добавил омич Евгений.