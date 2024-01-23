«Из теста бомбы делаю я». Родителей омских школьников возмутила песня к 23 февраля

О ситуации сообщила мама одного из учеников образовательного учреждения в паблике «Тара360». Она рассказала, что к 23 февраля школьникам предлагают выучить песню о российской армии, в которой есть не очень понятные ей строки: «Из теста бомбы делаю я/ Российская армия ждет меня».