11 лет особого режима. В Омской области осудили мужчину, убившего знакомого топором

Как сообщается, трагическое событие произошло в ноябре 2023 года: двое мужчин поссорились. Осужденный разозлился, «застав» сожительницу за распитием горячительных напитков с потерпевшим — конфликт перерос в ссору, в которой погибший получил огромное количество ударов топором по голове.