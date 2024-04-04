11 лет особого режима. В Омской области осудили мужчину, убившего знакомого топором

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В пресс-центре областной прокуратуры сообщили о вынесении приговора жителю Тары: городским судом, за умышленное убийство, ему назначено наказание в 11 с половиной лет колонии особого режима.
Как сообщается, трагическое событие произошло в ноябре 2023 года: двое мужчин поссорились. Осужденный разозлился, «застав» сожительницу за распитием горячительных напитков с потерпевшим — конфликт перерос в ссору, в которой погибший получил огромное количество ударов топором по голове.
На суде мужчина не стал давать показаний и признал свою вину. Кроме того, суд постановил компенсировать моральный вред потерпевшей стороне: принято решение о выплате полумиллиона рублей родственнице погибшего.