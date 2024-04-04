Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

иллюстрация

11 лет особого режима. В Омской области осудили мужчину, убившего знакомого топором

4 апреля 2024, 07:46
Фото: 1MI
иллюстрация

В омской области огласили приговор мужчине, зарубившему знакомого из ревности

Его вину доказали на судебном заседании — в мужчине взыграла ревность.

В пресс-центре областной прокуратуры сообщили о вынесении приговора жителю Тары: городским судом, за умышленное убийство, ему назначено наказание в 11 с половиной лет колонии особого режима.

Как сообщается, трагическое событие произошло в ноябре 2023 года: двое мужчин поссорились. Осужденный разозлился, «застав» сожительницу за распитием горячительных напитков с потерпевшим — конфликт перерос в ссору, в которой погибший получил огромное количество ударов топором по голове.

На суде мужчина не стал давать показаний и признал свою вину. Кроме того, суд постановил компенсировать моральный вред потерпевшей стороне: принято решение о выплате полумиллиона рублей родственнице погибшего.

Грозит пожизненное. Перед судом предстанет омич, убивший из ружья мужчину и его мать
Узнать подробнее
#Происшествия#Омская область#Суд#Убийство#Приговор#Компенсация#Ревность#Новости#Конфликт#Тара#Моральный вред#Илья Скобин#Показания#Вина
Подпишитесь
С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
Сегодня, 03:22
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:38
Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек
Сегодня, 05:11
Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск
Сегодня, 02:48
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
Сегодня, 04:16
В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы
Сегодня, 08:52
"