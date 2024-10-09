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Posted 9 октября, 03:55

Published 9 октября, 03:55

Modified 9 октября, 03:59

Updated 9 октября, 03:59

Судмедэксперты установили вину турецкого байкера в гибели МотоТани из Омска

Готов отчет судмедэкспертов: кого винят в гибели мотоблогерши из Омской области

9 октября 2024, 03:55

Судмедэксперты установили вину турецкого байкера в гибели МотоТани из Омска

Известная российская мотоблогерша Татьяна Озолина (МотоТаня) погибла в ДТП в Турции: судмедэкспертиза установила, что виновником аварии был турецкий мотоблогер Онур Обут.

В июле на одной из популярных автотрасс Турции произошла трагедия, в результате которой погибла известная мотоблогерша Татьяна Озолина, также известная как МотоТаня. Татьяна была родом из Омской области и пользовалась большой популярностью в онлайн-среде.

Согласно данным следственных органов, причиной аварии стало столкновение её мотоцикла с транспортным средством турецкого мотоблогера Онура Обута.

Бывший гражданский муж МотоТани Станислав Федоренко поделился подробностями результатов судебно-медицинской экспертизы. Он отметил, что в её отчете четко указано, что Татьяна не несет вины за произошедшее, и вся ответственность в данной аварии ложится на плечи Онура Обута.

По мнению экспертов, именно Онур Обут виновен в инциденте и, вероятно, предпринял попытку скрыть улики, в частности, уничтожив запись с мотоциклетных видеокамер, которая могла бы прояснить обстоятельства аварии.

Станислав также отметил, что турецкий мотоциклист отрицает свою вину, утверждая, что именно Татьяна стала инициатором столкновения, ударив в его мотоцикл. Он выразил надежду на то, что справедливость в этом деле будет восстановлена.

Ранее Городу55 стало известно, что прокуратура Омска завершила расследование ДТП, в результате которого погиб 44-летний водитель. Обвинения предъявлены 64-летнему курганцу.

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