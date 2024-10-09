Готов отчет судмедэкспертов: кого винят в гибели мотоблогерши из Омской области

Posted 9 октября, 03:55
Published 9 октября, 03:55
Modified 9 октября, 03:59
Updated 9 октября, 03:59
В июле на одной из популярных автотрасс Турции произошла трагедия, в результате которой погибла известная мотоблогерша Татьяна Озолина, также известная как МотоТаня. Татьяна была родом из Омской области и пользовалась большой популярностью в онлайн-среде.
Согласно данным следственных органов, причиной аварии стало столкновение её мотоцикла с транспортным средством турецкого мотоблогера Онура Обута.
Бывший гражданский муж МотоТани Станислав Федоренко поделился подробностями результатов судебно-медицинской экспертизы. Он отметил, что в её отчете четко указано, что Татьяна не несет вины за произошедшее, и вся ответственность в данной аварии ложится на плечи Онура Обута.
По мнению экспертов, именно Онур Обут виновен в инциденте и, вероятно, предпринял попытку скрыть улики, в частности, уничтожив запись с мотоциклетных видеокамер, которая могла бы прояснить обстоятельства аварии.
Станислав также отметил, что турецкий мотоциклист отрицает свою вину, утверждая, что именно Татьяна стала инициатором столкновения, ударив в его мотоцикл. Он выразил надежду на то, что справедливость в этом деле будет восстановлена.
Ранее Городу55 стало известно, что прокуратура Омска завершила расследование ДТП, в результате которого погиб 44-летний водитель. Обвинения предъявлены 64-летнему курганцу.