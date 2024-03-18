Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

место ДТП

Не заметил из-за темной одежды. Омич сядет на 5 лет за смертельное ДТП с пешеходом

18 марта 2024, 06:12
Фото: Прокуратура Омской области
место ДТП

Пожилой омич предстанет перед судом за смертельное ДТП с пешеходом

Пожилой пешеход скончался в больнице. Теперь водителю грозит до 5 лет тюрьмы.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили, что в отношении 64-летнего омича утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшее смерть человека).

ДТП произошло утром 7 ноября 2023 года на улице Богдана Хмельницкого. Водитель автомобиля Renault Sandero сбил 60-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 134. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Омской области

В итоге водитель не признал свою вину и настаивал на том, что просто не заметил пешехода в темной одежде. Уголовное дело будет рассматривать Куйбышевский райсуд. Теперь пожилому омичу грозит до 5 лет тюрьмы.

Шокирующие цифры: в Омской области водители массово сбивают пешеходов
Узнать подробнее
Читайте также:
Грозит до 5 лет. Насмерть сбивший женщину житель Омска предстанет перед судомУснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Водитель#Авария#Уголовное дело#Наказание#Смерть#Пешеход#Новости#Следствие#Правила дорожного движения#Обвинение#Вина
Подпишитесь
В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России
Сегодня, 05:30
Гостиница и тренажерный зал. Омичам показали, как выглядит новый корпус ОмГУ внутри
Сегодня, 08:12
«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии
Сегодня, 09:01
«Просто в щепки». Омич сообщил о страшном ДТП на мосту в Амурском поселке
Сегодня, 07:35
Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень
Сегодня, 06:56
Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели
Вчера, 10:38