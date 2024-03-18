Не заметил из-за темной одежды. Омич сядет на 5 лет за смертельное ДТП с пешеходом

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:19
В пресс-службе омской прокуратуры сообщили, что в отношении 64-летнего омича утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшее смерть человека).
ДТП произошло утром 7 ноября 2023 года на улице Богдана Хмельницкого. Водитель автомобиля Renault Sandero сбил 60-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 134. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.
В итоге водитель не признал свою вину и настаивал на том, что просто не заметил пешехода в темной одежде. Уголовное дело будет рассматривать Куйбышевский райсуд. Теперь пожилому омичу грозит до 5 лет тюрьмы.