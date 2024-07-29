В пяти районах Омской области отменили карантин по лейкозу коров

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В Омской области отменили карантин по лейкозу коров в Марьяновском, Таврическом, Оконешниковском, Любинском и Крутинском районах. Соответствующий приказ 26 июля подписал начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.
Очаги заболеваний ранее нашли в 21 подсобном и фермерском хозяйствах. На территории был запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними, проведение сельскохозяйственных ярмарок.
Лейкоз крупного рогатого скота характеризуется злокачественным образованиями. У коров снижаются надои молока, животные теряют вес. Лейкоз может привести к гибели скота.
Ранее Город55 рассказывал, что в Муромцевском и Кормиловском районах ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей. Летальность животных при вспышках этого заболевания колеблется от 20 до 80%.