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В пяти районах Омской области отменили карантин по лейкозу коров

29 июля 2024, 06:38
Фото: 1MI
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Очаги заболеваний ранее нашли в 21 подсобном и фермерском хозяйствах.

В Омской области отменили карантин по лейкозу коров в Марьяновском, Таврическом, Оконешниковском, Любинском и Крутинском районах. Соответствующий приказ 26 июля подписал начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.

Очаги заболеваний ранее нашли в 21 подсобном и фермерском хозяйствах. На территории был запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Лейкоз крупного рогатого скота характеризуется злокачественным образованиями. У коров снижаются надои молока, животные теряют вес. Лейкоз может привести к гибели скота.

Ранее Город55 рассказывал, что в Муромцевском и Кормиловском районах ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей. Летальность животных при вспышках этого заболевания колеблется от 20 до 80%.

В Омской области ввели карантин по болезни, из-за которой убивают до 80% лошадей
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Карантин#Вирус#Лейкоз#Заболевания#Ветеринария
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