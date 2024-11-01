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Posted 1 ноября, 02:13

Published 1 ноября, 02:13

Modified 1 ноября, 02:15

Updated 1 ноября, 02:15

Иллюстрация

В Омской области переназначили начальников ГЖИ и Главного управления ветеринарии

1 ноября 2024, 02:13
Фото: 1MI. Иллюстрация
Срок их полномочий составит 1 год.

В Омской области переназначили начальников двух ведомств. Главой Государственной жилищной инспекции вновь стал Александр Киреев. Руководителем Главного управления ветеринарии назначили Владимира Плащенко. Такие распоряжения накануне, 31 октября, подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.

Срок полномочий руководителей начинается сегодня, 1 ноября, и составит 1 год.

Александр Киреев до службы в ГЖИ трудился в региональном минэнерго, занимал руководящие должности на предприятиях нефтехимии, энергетики и ЖКХ.

Владимир Плащенко руководит Главным управлением ветеринарии Омской области с 2015 года. Ранее также работал на государственной службе в сфере ветеринарии.

Вчера стало известно, что министр образования Омской области Иван Кротт покинет свой пост. Он продолжит преподавать в педагогическом университете.

Министр образования Омской области Иван Кротт покинет свой пост
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Александр Киреев#Рустам Мингазов#Ветеринария#Владимир Плащенко#Переназначение
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