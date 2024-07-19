В Омской области ввели карантин по болезни, из-за которой убивают до 80% лошадей

В Муромцевском и Кормиловском районах Омской области сегодня, 19 июля, ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят. Приказ подписал глава регионального Главного управления ветеринарии Владимир Плащенко.