gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Иллюстрация

В Омской области ввели карантин по болезни, из-за которой убивают до 80% лошадей

19 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI
Иллюстрация
Ограничения коснулись Муромцевского и Кормиловского районов.

В Муромцевском и Кормиловском районах Омской области сегодня, 19 июля, ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят. Приказ подписал глава регионального Главного управления ветеринарии Владимир Плащенко.

Очаги заражения нашли в селе Юрьево Кормиловского района и в селе Мыс и деревне Курнево Муромцевского района. На время карантина на территории запрещен ввоз и вывоз животных, мяса и молока от восприимчивых животных, посещение фермерских хозяйств посторонними.

Инфекционная анемия влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Летальность животных при вспышках колеблется от 20 до 80%. Лечение не разработано. Животных, клинически больных инфекционной анемией, убивают и направляют на утилизацию.

Ранее в Кормиловском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Опасную инфекцию нашли сразу в 10 населенных пунктах.

Сразу в 10 омских селах у коров нашли опасное заболевание и ввели карантин
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Карантин#Муромцевский район#Ограничения#Кормиловский район#Лошади#Главное управление ветеринарии#Ветеринария#Глава региона
Подпишитесь
В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода
Сегодня, 05:02
Эксклюзив. В Омске салоны массажа Orange продолжили работать, несмотря на облавы полиции
Сегодня, 07:42
Экс-глава Омской области Полежаев получил от патриарха орден за восстановление храма
Сегодня, 10:39
Омского бизнесмена Романа Бабикова включили в федеральный список террористов
Сегодня, 06:29
«Отвал всего». Фуд-блогер Макс Брандт поделился впечатлениями о еде и людях Омска
Сегодня, 06:32
Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows
Сегодня, 08:59