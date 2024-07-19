В Омской области ввели карантин по болезни, из-за которой убивают до 80% лошадей

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В Муромцевском и Кормиловском районах Омской области сегодня, 19 июля, ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят. Приказ подписал глава регионального Главного управления ветеринарии Владимир Плащенко.
Очаги заражения нашли в селе Юрьево Кормиловского района и в селе Мыс и деревне Курнево Муромцевского района. На время карантина на территории запрещен ввоз и вывоз животных, мяса и молока от восприимчивых животных, посещение фермерских хозяйств посторонними.
Инфекционная анемия влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Летальность животных при вспышках колеблется от 20 до 80%. Лечение не разработано. Животных, клинически больных инфекционной анемией, убивают и направляют на утилизацию.
Ранее в Кормиловском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Опасную инфекцию нашли сразу в 10 населенных пунктах.