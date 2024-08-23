В Омской области нашли опасного бешеного кота

Жители деревни успели не на шутку перепугаться за здоровье своих питомцев. Ведь под угрозой оказались не только домашние любимцы, но и скот. Ветеринары уже начали срочную дезинфекцию в населенном пункте, а всех животных сельчан осмотрели и не нашли больше случаев заболевания. Поэтому жителей Омской области просят не паниковать. Для того, чтобы точно избежать трагедии, всех животных сейчас активно прививают против бешенства.