В Омской области нашли опасного бешеного кота

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Как рассказали в Россельхознадзоре по Омской области, 22 августа в деревне Юрто-Уйск Седельниковского района Омской области нашли бешенство у кота. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса, и населённый пункт был немедленно объявлен неблагополучным.
Жители деревни успели не на шутку перепугаться за здоровье своих питомцев. Ведь под угрозой оказались не только домашние любимцы, но и скот. Ветеринары уже начали срочную дезинфекцию в населенном пункте, а всех животных сельчан осмотрели и не нашли больше случаев заболевания. Поэтому жителей Омской области просят не паниковать. Для того, чтобы точно избежать трагедии, всех животных сейчас активно прививают против бешенства.
В 2024 году в Омской области уже зарегистрировано 17 очагов бешенства, а в 2023 году было зафиксировано 30 случаев. Эпидемиологическая ситуация требует постоянного контроля и оперативных мер. Каждому владельцу животного рекомендуется следить за его здоровьем и вовремя делать прививки.
Ранее Город55 делился результатами любопытного исследования. Как оказалось, больше всего мужчинам нравятся девушки, у которых есть кот или кошка. Скорее всего, это связано с тем, что такие женщины умеют проявлять свою заботу.