gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Иллюстрация

В Омской области нашли опасного бешеного кота

23 августа 2024, 08:20
Фото: 1MI
Иллюстрация
У пушистого нашли опасное заболевание. К счастью, у остальных животных в селе вируса бешенства не обнаружили. Но всем четвероногим на всякий случай делают прививки.

Как рассказали в Россельхознадзоре по Омской области, 22 августа в деревне Юрто-Уйск Седельниковского района Омской области нашли бешенство у кота. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса, и населённый пункт был немедленно объявлен неблагополучным.

Жители деревни успели не на шутку перепугаться за здоровье своих питомцев. Ведь под угрозой оказались не только домашние любимцы, но и скот. Ветеринары уже начали срочную дезинфекцию в населенном пункте, а всех животных сельчан осмотрели и не нашли больше случаев заболевания. Поэтому жителей Омской области просят не паниковать. Для того, чтобы точно избежать трагедии, всех животных сейчас активно прививают против бешенства.

В 2024 году в Омской области уже зарегистрировано 17 очагов бешенства, а в 2023 году было зафиксировано 30 случаев. Эпидемиологическая ситуация требует постоянного контроля и оперативных мер. Каждому владельцу животного рекомендуется следить за его здоровьем и вовремя делать прививки.

Ранее Город55 делился результатами любопытного исследования. Как оказалось, больше всего мужчинам нравятся девушки, у которых есть кот или кошка. Скорее всего, это связано с тем, что такие женщины умеют проявлять свою заботу.

От котов одни плюсы. Омичи признались, что предпочтут девушку, у которой есть кошка
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Животные#Бешенство#Новости#Ветеринария
Подпишитесь
ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
Вчера, 06:00
Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной
Сегодня, 02:39
Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых
Сегодня, 04:18
Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка
Сегодня, 02:57
Мощные грозовые ливни. На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды
Сегодня, 04:49
В Омске хотят запретить мигрантам работать в такси, торговле, медицине и образовании
Сегодня, 05:40