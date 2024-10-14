Лошади под угрозой. В Омской области введен карантин из-за вспышки опасной инфекции

Posted 14 октября, 08:15
Published 14 октября, 08:15
Modified 14 октября, 08:17
Updated 14 октября, 08:17
Был введен карантин из-за вспышки инфекционной анемии лошадей. Это решение принято, чтобы не допустить распространения опасного заболевания среди животных.
В нескольких населенных пунктах района были выявлены случаи заболевания, подтвержденные экспертизой Омской областной ветеринарной лаборатории. В связи с этим, в селе Троицкое и деревне Верхний Карбуш введены строгие ограничения, что было подтверждено приказом Главного управления ветеринарии Омской области, который был опубликован 14 октября.
Теперь запрещено перемещать лошадей, завозить их в район и вывозить из него. Посторонним лицам запрещен въезд на территорию этих населенных пунктов, исключение сделано только для специалистов, участвующих в ликвидации эпизоотического очага.
Кроме того, запрещены сбор и использование биологических данных лошадей, иммунизация, забор крови, а также вывоз кормов и инвентаря, контактировавших с больными животными. На время карантина отменяются сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия с массовым скоплением лошадей.
Напомним, что ранее в Муромцевском и Кормиловском районах Омской области уже вводили карантин из-за инфекционной анемии лошадей.