Лошади под угрозой. В Омской области введен карантин из-за вспышки опасной инфекции

Кроме того, запрещены сбор и использование биологических данных лошадей, иммунизация, забор крови, а также вывоз кормов и инвентаря, контактировавших с больными животными. На время карантина отменяются сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия с массовым скоплением лошадей.