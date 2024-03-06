Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске в срочном порядке ищет дорожных рабочих, машинистов, озеленителей и других специалистов. Список вакансий опубликовали на сайте ведомства.
Город55 узнал в администрации города, какие зарплаты готовы предложить сотрудникам в УДХБ.
Дорожные рабочие 4-5 разряда, рабочие зеленого хозяйства 4-5-6 разряда, рабочие службы по благоустройству 4-5 разряда могут рассчитывать на зарплату от 35 000 до 45 000 рублей. Мастеров по озеленению ждет доход от 36 000 до 40 000 рублей, машинистов погрузчика (автогрейдера, катка, экскаватора) 5-6-7 разряда — от 47 000 до 55 000 рублей, машинистов асфальтоукладчика, дорожной фрезы — до 100 000 рублей.
По точному количеству необходимого персонала в мэрии ответить затруднились, так как работа сезонная.
Также в УДХБ открыты вакансии для медицинских работников для проведения предрейсовых осмотров, слесарей, токарей, сварщиков, механиков, диспетчеров, производителей работ и других специалистов.
Ранее Город55 сообщал, что в минприроды Омской области ищут сотрудников на зарплату до 56 тысяч рублей.