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Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей

6 марта 2024, 05:53
Фото: 1MI
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В Омске срочно потребовались дорожники и озеленители на зарплату до 100 тысяч

Вакансии открыты в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Город55 узнал, сколько в ведомстве готовы платить сотрудникам.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске в срочном порядке ищет дорожных рабочих, машинистов, озеленителей и других специалистов. Список вакансий опубликовали на сайте ведомства.

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Скриншот
Фото: Департамент городского хозяйства

Город55 узнал в администрации города, какие зарплаты готовы предложить сотрудникам в УДХБ.

Дорожные рабочие 4-5 разряда, рабочие зеленого хозяйства 4-5-6 разряда, рабочие службы по благоустройству 4-5 разряда могут рассчитывать на зарплату от 35 000 до 45 000 рублей. Мастеров по озеленению ждет доход от 36 000 до 40 000 рублей, машинистов погрузчика (автогрейдера, катка, экскаватора) 5-6-7 разряда — от 47 000 до 55 000 рублей, машинистов асфальтоукладчика, дорожной фрезы — до 100 000 рублей.

По точному количеству необходимого персонала в мэрии ответить затруднились, так как работа сезонная.

Также в УДХБ открыты вакансии для медицинских работников для проведения предрейсовых осмотров, слесарей, токарей, сварщиков, механиков, диспетчеров, производителей работ и других специалистов.

Ранее Город55 сообщал, что в минприроды Омской области ищут сотрудников на зарплату до 56 тысяч рублей.

Зарплата до 56 тысяч. В омское минприроды набирают сотрудников
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#Омск#Мэрия#Зарплата#Ведомство#Сварщик#Вакансии#Диспетчер#Евгений Игишев#Токарь#Специалисты#Администрация города
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