Воспользовался ситуацией. Омич накопил долг в 500 тысяч рублей за аренду жилья

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В Омске владелице жилого помещения в одном из коттеджных поселков в Кировском районе Омска пришлось обратиться в суд, чтобы выселить из арендного жилья 40-летнего мужчину, об этом сообщили в УФССП.
Мужчина перестал оплачивать проживание и после расторжения договора найма, продолжал длительное время незаконно проживать в чужом коттедже.
Требования собственницы помещения были частично удовлетворены. Суд постановил, выселить незаконного жильца и взыскать с него задолженность за проживание в размере более 500 тысяч рублей.
Мужчина вовремя не оплатил задолженность и продолжал дальше жить в коттедже. Тогда сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и дважды привлек омича к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ. После таких мер, не желая оплачивать дополнительные штрафы, должник освободил жилье.