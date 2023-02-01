Воспользовался ситуацией. Омич накопил долг в 500 тысяч рублей за аренду жилья

Требования собственницы помещения были частично удовлетворены. Суд постановил, выселить незаконного жильца и взыскать с него задолженность за проживание в размере более 500 тысяч рублей.



Мужчина вовремя не оплатил задолженность и продолжал дальше жить в коттедже. Тогда сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и дважды привлек омича к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ. После таких мер, не желая оплачивать дополнительные штрафы, должник освободил жилье.