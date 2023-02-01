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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Воспользовался ситуацией. Омич накопил долг в 500 тысяч рублей за аренду жилья

1 февраля 2023, 13:58
Фото: Город55

Омич пытался бесплатно пожить в элитном коттедже в «Долине нищих»

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В Омске владелице жилого помещения в одном из коттеджных поселков в Кировском районе Омска пришлось обратиться в суд, чтобы выселить из арендного жилья 40-летнего мужчину, об этом сообщили в УФССП.

Мужчина перестал оплачивать проживание и после расторжения договора найма, продолжал длительное время незаконно проживать в чужом коттедже.

Требования собственницы помещения были частично удовлетворены. Суд постановил, выселить незаконного жильца и взыскать с него задолженность за проживание в размере более 500 тысяч рублей.

Мужчина вовремя не оплатил задолженность и продолжал дальше жить в коттедже. Тогда сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и дважды привлек омича к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ. После таких мер, не желая оплачивать дополнительные штрафы, должник освободил жилье.

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#Ксения Карагодина#Суд#Общество#Город#Жалобы#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Ведомство
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