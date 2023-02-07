Новым главой депстроя мэрии Омска станет Михаил Веселев

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Мэр Омска Сергей Шелест в беседе с «Вечерним Омском» озвучил имя нового директора департамента строительства мэрии Омска. Им станет омич Михаил Веселев.
«Во всех стройках задействованы средства консолидированного бюджета, что накладывает на нас дополнительную ответственность. С учетом дефицита подрядчиков и рабочих рук — задача усложняется в разы. Михаил Геннадьевич обо всех нюансах знает и не побоялся нагрузки», — прокомментировал выбор кандидатуры Сергей Шелест.
Известно, что Михаил Веселев окончил СибАДИ, имеет квалификацию инженера-строителя. В последние несколько лет он работал в Ханты-Мансийском автономном округе.
Напомним, накануне о скорой отставке нынешнего главы департамента строительства сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. Сергей Козубович покинет этот пост в связи с выходом на пенсию.