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Published Сегодня, 07:59

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Новым главой депстроя мэрии Омска станет Михаил Веселев

7 февраля 2023, 07:59
Фото: Город55
Имя нового руководителя ведомства и заместителя мэра озвучил Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест в беседе с «Вечерним Омском» озвучил имя нового директора департамента строительства мэрии Омска. Им станет омич Михаил Веселев.

«Во всех стройках задействованы средства консолидированного бюджета, что накладывает на нас дополнительную ответственность. С учетом дефицита подрядчиков и рабочих рук — задача усложняется в разы. Михаил Геннадьевич обо всех нюансах знает и не побоялся нагрузки», — прокомментировал выбор кандидатуры Сергей Шелест.

Известно, что Михаил Веселев окончил СибАДИ, имеет квалификацию инженера-строителя. В последние несколько лет он работал в Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, накануне о скорой отставке нынешнего главы департамента строительства сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. Сергей Козубович покинет этот пост в связи с выходом на пенсию.

Губернатор Бурков анонсировал скорую отставку главы депстроя Омска Сергея Козубовича
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#Назначение#Мэрия#Ведомство#Новости#Город#Омск#Ольга Акамова
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