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Updated Сегодня, 08:26

иллюстрация

Омский Муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин

4 сентября 2023, 08:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Прошлый руководитель ведомства уволился по собственному желанию.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о кадровых перестановках в Муниципальном приюте для животных. Ведомство с 4 августа возглавил Юрий Маркушин.

О новом руководителе известно, что он имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности и управленческой работы в приюте для животных «Добрые руки». До приюта работал в правоохранительных органах, а также в социальных и коммерческих структурах.

Юрий Маркушин Юрий Маркушин
Юрий Маркушин
Фото: мэрия Омска

Мэр Омска уже дал поручение новому руководителю приюта: встретиться с волонтерами, кураторами и руководителями местных зоозащитных организаций, а также обсудить с комитетами территориального общественного самоуправления схемы отлова безнадзорных собак, их стерилизации и вакцинации.

Шелест отметил, что предыдущий глава предприятия Евгений Вольф уволился по собственному желанию.

Напомним, «Муниципальный приют для животных» был создан на базе БУ «Спецавтохозяйство» в апреле 2020 года. Евгений Вольф руководил САХом с марта 2019 года, а затем стал директором муниципального приюта.

В августе 2019 года Город55 рассказывал, почему омские волонтеры недовольны работой САХ. Подробнее об этом можно почитать в материале ниже.

«Было два шприца: сонник и смерть». Омский САХ глазами работников и волонтеров
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#Руководитель#Омск#Омская область#Увольнение#Новости#Ольга Акамова#Ведомство
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