Омский Муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о кадровых перестановках в Муниципальном приюте для животных. Ведомство с 4 августа возглавил Юрий Маркушин.
О новом руководителе известно, что он имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности и управленческой работы в приюте для животных «Добрые руки». До приюта работал в правоохранительных органах, а также в социальных и коммерческих структурах.
Мэр Омска уже дал поручение новому руководителю приюта: встретиться с волонтерами, кураторами и руководителями местных зоозащитных организаций, а также обсудить с комитетами территориального общественного самоуправления схемы отлова безнадзорных собак, их стерилизации и вакцинации.
Шелест отметил, что предыдущий глава предприятия Евгений Вольф уволился по собственному желанию.
Напомним, «Муниципальный приют для животных» был создан на базе БУ «Спецавтохозяйство» в апреле 2020 года. Евгений Вольф руководил САХом с марта 2019 года, а затем стал директором муниципального приюта.
В августе 2019 года Город55 рассказывал, почему омские волонтеры недовольны работой САХ. Подробнее об этом можно почитать в материале ниже.