gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Вакантное место

Выбрать дату
Октябрь
В омских школах открыто почти 500 вакансий для педагогов
17 октября, 13:57
Сентябрь
В Омске специалистам по тестированию готовы платить до 250 тысяч рублей
В сервисе по поиску работы рассказали, сколько могут получать омичи на должности специалиста по тестированию в IT компаниях города.
21 сентября, 12:52
Апрель
Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника
2 апреля, 09:04
Февраль
До 78 000 рублей. В омское министерство труда и социального развития ищут сотрудников
Работников набирают в главную, старшую и ведущую группы должностей.
21 февраля, 12:10
Январь
Пойдут в резерв. Омскому минимущества потребовались специалисты на оклад в 14 тысяч
Зарплата будет состоять из надбавок и премий, так что госслужащие могут зарабатывать до 45 тыс рублей в месяц.
24 января, 06:35
«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета
15 января, 03:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика