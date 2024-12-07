gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 09:52

Published 7 декабря, 09:52

Modified 7 декабря, 09:54

Updated 7 декабря, 09:54

Иллюстрация

В Омской области открыли вакансии для судей

7 декабря 2024, 09:52
Фото: 1MI. Иллюстрация
Одна ставка для судьи появилась в Кировском округе Омска, еще две — в районах области.

В Омской области открыли новые вакансии для судей, сообщается на сайте квалификационной коллегии. Заявки от кандидатов принимают до 28 декабря.

Так, судьи требуются в Кировский районный суд Омска, Колосовский районный суд и Нижнеомский районный суд.

Отметим, что судьи назначаются указом президента сроком на 6 лет после одобрения кандидатуры квалификационной коллегией.

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в региональном минприроды. Там ищут специалистов и руководителей на зарплату до 87 тысяч рублей.

Ищут начальников и специалистов. В омском минприроды открыли новые вакансии
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Работа#Суд#Судья#Вакансии#Президент#Вакантное место
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика