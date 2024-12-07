В Омской области открыли вакансии для судей

Posted 7 декабря, 09:52
Published 7 декабря, 09:52
Modified 7 декабря, 09:54
Updated 7 декабря, 09:54
В Омской области открыли новые вакансии для судей, сообщается на сайте квалификационной коллегии. Заявки от кандидатов принимают до 28 декабря.
Так, судьи требуются в Кировский районный суд Омска, Колосовский районный суд и Нижнеомский районный суд.
Отметим, что судьи назначаются указом президента сроком на 6 лет после одобрения кандидатуры квалификационной коллегией.
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в региональном минприроды. Там ищут специалистов и руководителей на зарплату до 87 тысяч рублей.