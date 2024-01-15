«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Согласно предоставленной информации, за Артема Горбачева проголосовали 68,12% избирателей. Конкурентами новоиспеченного депутата стали Кирилл Атаманиченко, партия ЛДПР. Он набрал 2,14% голосов. Вячеслав Давыденко из партии «Справедливая Россия — За правду» набрал 3,39% голосов, а представитель «Новых людей» Юрий Лавров — 5,42%.
С 2007 по 2017 год Артем Горбачев занимал должность первого заместителя главы Октябрьского округа. Пост главы администрации Кировского округа занимал с 18 сентября 2017 года по 18 июля 2022 года.
Стоит отметить, что место депутата освободилось после того, как из жизни ушел первый вице-спикер Виталий Путинцев.