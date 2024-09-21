В Омске специалистам по тестированию готовы платить до 250 тысяч рублей

Posted 21 сентября, 12:52
Published 21 сентября, 12:52
Modified 21 сентября, 12:54
Updated 21 сентября, 12:54
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько готовы платить сотрудникам на должности «Специалист по тестированию/QA» в IT-компаниях Омска.
От 50 до 60 тысяч рублей может получать работник, который знает принципы и методики тестирования, основы администрирования Windows- или *nix-систем. Также он должен понимать общие принципы разработки ПО, клиент-серверного взаимодействия и иметь опыт использования систем баг-трекинга.
От 60 до 80 тысяч рублей готовы платить специалисту, знающему основы HTML и CSS. Здесь добавляется и еще одно важное требование — знание английского языка на уровне чтения технической документации. Также необходим опыт работы специалистом по тестированию от одного года.
От 80 до 160 тысяч рублей ежемесячно смогут иметь те сотрудники, которые владеют различными типами тестирования и знают один язык программирования. Кроме того, необходим стаж работы в этой отрасли от трех лет.
Самая высокая зарплата, то есть от 160 до 250 полагается кандидатам с уверенным знанием одного из языков программирования, опытом проведения нагрузочного тестирования, стажем работы QA-инженером от 3 лет. «Плюсом» будет знание английского языка.
Аналитики также представили среднестатистический портрет кандидата на подобную должность: как правило, это мужчина в возрасте 34 лет (в 68% резюме), в 70% случаев имеющий высшее образование.
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