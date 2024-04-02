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Published Сегодня, 09:04

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Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника

2 апреля 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney
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В омский муниципальный приют ищут феноменально ловкого сотрудника

Муниципальный приют ищет работника с очень необычными характеристиками, среди них впечатляющая отважность, невероятная выносливость и меткость охотника.

В официальной группе омского муниципального приюта появилось объявление о поиске сотрудника с интересными характеристиками. Учреждению требуется ловец безнадзорных животных, обладающей феноменальной ловкостью и невероятной выносливостью.

«Ищем впечатляюще отважного смельчака, который мечтает бросить вызов нестерилизованным собачкам, днем и ночью вступая с ними в ожесточенное бескомпромиссное противостояние», — такие качества ищут в сотруднике на этой должности.

Кроме того, от будущего работника требуется твердость характера, здоровая азартность, меткость «настоящего охотника», ловкость и отсутствие боязни собак. Необходимо и доброе отношение к животным, а также отсутствие боязни физического труда и наличие выносливости.

В обязанности будет входить охота за животными и выстрелы в них снотворным, после введения препарата нужно будет идти по следу собаки пока она не уснет.

«Работа только для тех, кто любит животных. Мы не убиваем собак, а ловим их с целью стерилизации и дальнейшего выпуска на волю», — отметили в приюте.

Сотрудника ждет официальное трудоустройство по трудовому кодексу РФ, зарплата два раза в месяц, стильная униформа, дружный и веселый коллектив.

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