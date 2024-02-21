До 78 000 рублей. В омское министерство труда и социального развития ищут сотрудников

В главную группу должностей того же департамента ищут сотрудника, которому полагается более высокая заработная плата — от 59 900 до 78 400 рублей. Кандидат должен знать гражданский кодекс РФ и Основной закон Омской области, а также иметь не менее 2 лет стажа госслужбы и такой же опыт работы по специальности.