До 78 000 рублей. В омское министерство труда и социального развития ищут сотрудников

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
На сайте «Госслужба» появились новые вакансии в министерство труда и социального развития Омской области. Кандидатам предлагают зарплату до 78 400 рублей.
Так, в старшую группу должностей департамента занятости населения есть открытая вакансия с заработной платой от 31 900 до 45 700 рублей. Кандидату необходимо иметь обязательный стаж государственной гражданской службы и опыт работы по специальности. Кроме того, обязательно наличие высшего образования.
В ведущую группу должностей департамента финансово-экономического обеспечения также требуется сотрудник, ему предлагают зарплату от 42 300 до 57 400 рублей. От кандидата требуется наличие профессиональных знаний, стаж государственной гражданской службы и опыт работы по специальности.
В главную группу должностей того же департамента ищут сотрудника, которому полагается более высокая заработная плата — от 59 900 до 78 400 рублей. Кандидат должен знать гражданский кодекс РФ и Основной закон Омской области, а также иметь не менее 2 лет стажа госслужбы и такой же опыт работы по специальности.
Ранее Город55 писал, что в омской общественный транспорт ищут контролерскую службу. ПАТП-8 готово заплатить за услугу больше 5 миллионов рублей.