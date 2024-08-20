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Упавшие деревья

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2024
Госпитализировали с травмами. На стадионе в Омской области на девочку упало дерево
20 августа, 10:11
Управляющая компания заплатит омичке 190 тысяч за испорченную деревом машину
Машина была припаркована возле дома на Волгоградской. Упавшее аварийное дерево сильно повредило автомобиль.
9 августа, 08:50
Прямо на машину. В Омске после мощного ливня и урагана рухнули несколько деревьев
11 июля, 14:02
Без пострадавших. В Октябрьском округе Омска упавшее дерево насквозь пробило машину
21 марта, 13:03
2023
«Деревья просто падают». Омичи пожаловались на аварийные деревья во дворе дома
23 августа 2023, 09:51
Поваленные деревья, тайный хедлайнер Дня молодежи и летающие кирпичи. Омск сегодня
20 июня 2023, 14:48
2022
Поваленные деревья и сорванные крыши. Последствия шторма в Омске
Омичи выложили фото последствий непогоды в социальных сетях.
7 сентября 2022, 12:23

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