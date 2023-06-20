Поваленные деревья, тайный хедлайнер Дня молодежи и летающие кирпичи. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Сильный ветер повалил сразу несколько деревьев в черте города. Они падали на машины и проезжую часть, о пострадавших не сообщалось. Только за сегодняшнее утро аварийная диспетчерская служба зарегистрировала 13 обращений. Но одними деревьями не обошлось. Так, на Сибирском проспекте ураган сорвал с крыши павильона металлическую обшивку. По прогнозам синоптиков, ветренная погода будет еще и завтра, 21 июня. Ожидаются порывы от 16 до 21 м/с.
Праздник отметят в эту субботу, 24 июня, в центре города. Площадки для отдыхающих будут работать с 16 часов. На Соборной площади ближе к вечеру омичей будут ждать на музыкальном марафоне. Вести праздник доверили певцу Вячеславу Макарову. Звездными гостями этого дня станут группа «Cream Soda» и певица Клава Кока. В региональном минспорта сообщили, что на мероприятие пригласили еще одного хедлайнера, но его имя пока под секретом. Омичам раскроют личность исполнителя в День молодежи. После концерта для горожан организуют световое шоу.
Это случилось в девятиэтажном доме по улице Транссибирская, 6 к. 1. Жители Старого Кировска опубликовали в соцсетях соответствующие фото и видео. Кирпичная кладка выпала из балкона на седьмом этаже и обрушилась на пешеходную дорожку. Известно, что она ведет к продуктовому магазину. Дом уже не новый — 2009 года постройки. Отметим, что это уже не первый раз, когда во время урагана в жилом доме рушится кирпичная кладка. В администрации Омска сообщили, что никто не пострадал. Сотрудники МЧС вместе с работниками ТСЖ укрепили оконную конструкцию. После урагана в доме будет проведена проверка всех балконов.