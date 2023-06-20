Поваленные деревья, тайный хедлайнер Дня молодежи и летающие кирпичи. Омск сегодня

Это случилось в девятиэтажном доме по улице Транссибирская, 6 к. 1. Жители Старого Кировска опубликовали в соцсетях соответствующие фото и видео. Кирпичная кладка выпала из балкона на седьмом этаже и обрушилась на пешеходную дорожку. Известно, что она ведет к продуктовому магазину. Дом уже не новый — 2009 года постройки. Отметим, что это уже не первый раз, когда во время урагана в жилом доме рушится кирпичная кладка. В администрации Омска сообщили, что никто не пострадал. Сотрудники МЧС вместе с работниками ТСЖ укрепили оконную конструкцию. После урагана в доме будет проведена проверка всех балконов.