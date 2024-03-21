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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Омске упавшее дерево насквозь пробило припаркованный автомобиль

Без пострадавших. В Октябрьском округе Омска упавшее дерево насквозь пробило машину

21 марта 2024, 13:03
Фото: 1MI

В Омске упавшее дерево насквозь пробило припаркованный автомобиль

Инцидент произошел на улице 5-я Кордная, произошедшее успели запечатлеть очевидцы.

Сегодня, 21 марта, в Октябрьском округе Омска упавшее дерево насквозь пробило припаркованную машину. Толстая ветка пронзила лобовое стекло и застряла в салоне автомобиля.

К счастью, обошлось без пострадавших, в момент падения на передних сидениях транспорта никого не было. Видеозапись с места происшествия появилась в городском паблике «Инцидент Омск».

«Улица 5-я Кордная, ищи теперь виновных! Вот так проснешься с утра, выйдешь к машине, и вот такое» — комментирует омич.

Подробности случившегося стали интересны городской администрации. В мэрии автора публикации попросили сообщить точное местоположение пострадавшего автомобиля.

Фото: Скриншот «Инцидент Омск»
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#Омск#Деревья#Омская область#Новости#Дерево#Упал#Упавшие деревья#Анастасия Баянова#Аварийное дерево
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