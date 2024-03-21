Без пострадавших. В Октябрьском округе Омска упавшее дерево насквозь пробило машину

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Сегодня, 21 марта, в Октябрьском округе Омска упавшее дерево насквозь пробило припаркованную машину. Толстая ветка пронзила лобовое стекло и застряла в салоне автомобиля.
К счастью, обошлось без пострадавших, в момент падения на передних сидениях транспорта никого не было. Видеозапись с места происшествия появилась в городском паблике «Инцидент Омск».
«Улица 5-я Кордная, ищи теперь виновных! Вот так проснешься с утра, выйдешь к машине, и вот такое» — комментирует омич.
Подробности случившегося стали интересны городской администрации. В мэрии автора публикации попросили сообщить точное местоположение пострадавшего автомобиля.