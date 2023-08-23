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Омичи пожаловались на опасные деревья рядом с детский садом

«Деревья просто падают». Омичи пожаловались на аварийные деревья во дворе дома

23 августа 2023, 09:51
Фото: Предоставленно Городу55

Омичи пожаловались на опасные деревья рядом с детский садом

Жители дома по улице 10 лет Октября, 145а рассказали об обилии старых деревьев на территории дома.

Такое сообщение поступило в редакцию Города55. На фотографиях, предоставленных жителем дома, видно, что деревья опасно наклонены, еще немного, и листья будут доставать до земли.

«Старые деревья находятся вокруг всего дома, они за всё время ни разу кронированы, а теперь просто падают. Со стороны двора деревья растут с двух сторон, это единственный проход для пешеходов. Очень много детей здесь гуляют, во дворе детский сад», — поделился неравнодушный омич.

Напомним, что недавно омичи обращались к администрации города с жалобой на свалку после кронирования деревьев на пересечении улиц 5-я Линия и Бульварная. Тогда в администрации уверили, что проблема будет решена, однако на это требуется время.

Никому нет дела. Омичи рассказали о свалке из спиленных деревьев после кронирования
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#Омск#Деревья#Новости#Аварийные деревья#Жалоба#Упавшие деревья#Анастасия Баянова
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