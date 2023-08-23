«Деревья просто падают». Омичи пожаловались на аварийные деревья во дворе дома

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Такое сообщение поступило в редакцию Города55. На фотографиях, предоставленных жителем дома, видно, что деревья опасно наклонены, еще немного, и листья будут доставать до земли.
«Старые деревья находятся вокруг всего дома, они за всё время ни разу кронированы, а теперь просто падают. Со стороны двора деревья растут с двух сторон, это единственный проход для пешеходов. Очень много детей здесь гуляют, во дворе детский сад», — поделился неравнодушный омич.
Напомним, что недавно омичи обращались к администрации города с жалобой на свалку после кронирования деревьев на пересечении улиц 5-я Линия и Бульварная. Тогда в администрации уверили, что проблема будет решена, однако на это требуется время.