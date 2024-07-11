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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Иллюстрация

Прямо на машину. В Омске после мощного ливня и урагана рухнули несколько деревьев

11 июля 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

После мощного ливня и урагана в Омске рухнули несколько деревьев

В Омске некоторые деревья не выдержали плохой погоды и рухнули прямо во дворах жилых домов.

Непогода, накрывшая город во второй половине дня, сказалась не только на состоянии городских дорог, но и на целостности некоторых деревьев. Несколько стволов не выдержали порывов ветра и рухнули прямо во дворах жилых домов.

Один из случаев — недалеко от строения №28 по улице Декабристов, там дерево упало на припаркованный автомобиль. Фото появилось в телеграм-канале «Новости Омска и Омской области».

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Скриншот
Фото: Новости Омска и Омской области

Похожее происшествие случилось во дворе дома №24 на улице Гашека, там дерево вырвало из земли практически с корнем, рядом также стояла машина, но крона упала рядом, не задев ее.

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Фото: Новости Омска и Омской области

Напомним, что, по сообщению МЧС, опасные погодные условия в Омске будут сохраняться до конца дня.

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