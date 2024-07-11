Прямо на машину. В Омске после мощного ливня и урагана рухнули несколько деревьев

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Непогода, накрывшая город во второй половине дня, сказалась не только на состоянии городских дорог, но и на целостности некоторых деревьев. Несколько стволов не выдержали порывов ветра и рухнули прямо во дворах жилых домов.
Один из случаев — недалеко от строения №28 по улице Декабристов, там дерево упало на припаркованный автомобиль. Фото появилось в телеграм-канале «Новости Омска и Омской области».
Похожее происшествие случилось во дворе дома №24 на улице Гашека, там дерево вырвало из земли практически с корнем, рядом также стояла машина, но крона упала рядом, не задев ее.
Напомним, что, по сообщению МЧС, опасные погодные условия в Омске будут сохраняться до конца дня.