Госпитализировали с травмами. На стадионе в Омской области на девочку упало дерево

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
На прошлой неделе, 14 августа, вечером на одном из сельских стадионов травмировалась 16-летняя девочка. Происшествие случилось в селе Сосновское Таврического района. По информации следователей, на девочку свалилось дерево, которое не удержалось от ветра. В результате пострадавшую с травмами доставили в больницу.
По факту произошедшего следователи уже проводят доследственную проверку. Работников Сосновского сельского поселения подозревают в халатности. Процессуальное решение будет вынесено по результатам проведенной проверки.
Ранее Город55 рассказывал о смертельном ДТП в Тевризском районе. 17-летний водитель мопеда вылетел на встречку, после чего и погиб.