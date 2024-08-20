Госпитализировали с травмами. На стадионе в Омской области на девочку упало дерево

На прошлой неделе, 14 августа, вечером на одном из сельских стадионов травмировалась 16-летняя девочка. Происшествие случилось в селе Сосновское Таврического района. По информации следователей, на девочку свалилось дерево, которое не удержалось от ветра. В результате пострадавшую с травмами доставили в больницу.