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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 10:13

На стадионе в Омской области на 16-летнюю девочку свалилось дерево

Госпитализировали с травмами. На стадионе в Омской области на девочку упало дерево

20 августа 2024, 10:11
Фото: Следственный комитет РФ по Омской области

На стадионе в Омской области на 16-летнюю девочку свалилось дерево

В региональном следкоме начали доследственную проверку по факту произошедшего.

На прошлой неделе, 14 августа, вечером на одном из сельских стадионов травмировалась 16-летняя девочка. Происшествие случилось в селе Сосновское Таврического района. По информации следователей, на девочку свалилось дерево, которое не удержалось от ветра. В результате пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По факту произошедшего следователи уже проводят доследственную проверку. Работников Сосновского сельского поселения подозревают в халатности. Процессуальное решение будет вынесено по результатам проведенной проверки.

Ранее Город55 рассказывал о смертельном ДТП в Тевризском районе. 17-летний водитель мопеда вылетел на встречку, после чего и погиб.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Деревья#Омская область#Следственный комитет#Травма#Пострадавшие#Новости#Таврический район#Пострадал ребенок#Упавшие деревья
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