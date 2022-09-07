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Поваленные деревья и сорванные крыши. Последствия шторма в Омске

7 сентября 12:23
Фото: 1MI

Штормовой ветер в Омске повалил несколько деревьев

Омичи выложили фото последствий непогоды в социальных сетях.

Сегодня в Омске прошел сильный шторм, о котором ранее предупреждали синоптики. Ветер со скоростью до 25 м/с снова повалил деревья и нанес урон автомобилистам. Некоторым водителям теперь предстоит делать ремонт своих легковых автомобилей. 

Последствия стихии омичи фотографируют и выкладывают снимки в социальных сетях. На улице Нефтезаводской, 51, дерево упало на машины «Ниссан Тиана» и «Киа Рио». Городская администрация уже успела отреагировать. 

«Сегодня в Омске наблюдается сильнейший ветер. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды, в диспетчерские службы поступают заявки об упавших деревьях», — ответили омичам в мэрии. 

На улице 33-я Северная ветки деревьев упали на забор и машину. Автор поста предположил, что это случилось из-за старых тополей. 

Омичи предвещают беду и на Входной, 33/1. Там после ремонта кровли листы профнастила закрепили некачественно. Жители опасаются, что все это может привести к ужасным последствиям. На фото видны дыры - это те места, где лист оторвало.

Водители на омских дорогах также обеспокоены висящим над головой фонарем, который вот-вот упадет. Кадры запечатлели на улице Орджоникидзе, 46.

МЧС напоминает: во время непогоды по возможности старайтесь находиться в помещении, закрывать окна и не использовать лифт. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Погода#Новости#Омск#Омская область#Шторм#Аварийные деревья#Деревья#Упавшие деревья
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