Поваленные деревья и сорванные крыши. Последствия шторма в Омске

Сегодня в Омске прошел сильный шторм, о котором ранее предупреждали синоптики. Ветер со скоростью до 25 м/с снова повалил деревья и нанес урон автомобилистам. Некоторым водителям теперь предстоит делать ремонт своих легковых автомобилей.
Последствия стихии омичи фотографируют и выкладывают снимки в социальных сетях. На улице Нефтезаводской, 51, дерево упало на машины «Ниссан Тиана» и «Киа Рио». Городская администрация уже успела отреагировать.
«Сегодня в Омске наблюдается сильнейший ветер. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды, в диспетчерские службы поступают заявки об упавших деревьях», — ответили омичам в мэрии.
На улице 33-я Северная ветки деревьев упали на забор и машину. Автор поста предположил, что это случилось из-за старых тополей.
Омичи предвещают беду и на Входной, 33/1. Там после ремонта кровли листы профнастила закрепили некачественно. Жители опасаются, что все это может привести к ужасным последствиям. На фото видны дыры - это те места, где лист оторвало.
Водители на омских дорогах также обеспокоены висящим над головой фонарем, который вот-вот упадет. Кадры запечатлели на улице Орджоникидзе, 46.
МЧС напоминает: во время непогоды по возможности старайтесь находиться в помещении, закрывать окна и не использовать лифт. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112.