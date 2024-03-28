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Март
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.
26 марта, 17:40
Не заслужили победу, едем домой: капитан «Авангарда» — о поражении «Ладе»
«Ястребы» уступили тольяттинцам со счетом 1:4 в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
8 марта, 04:59
Февраль
Упустили победу. «Авангард» не смог обыграть «Ладу», ведя в счете 2:0
Гости сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм, где и были сильнее.
22 февраля, 18:13
Первый гол — несчастный случай: тренер «Авангарда» — о матче с «Сибирью»
«Ястребы» победили в сибирском дерби со счетом 7:2.
11 февраля, 16:15
Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков
Нападающий Рид Буше оформил в матче хет-трик, после чего на лед G-Drive Арены полетели кепки болельщиков.
6 февраля, 18:50
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33

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