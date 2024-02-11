Первый гол — несчастный случай: тренер «Авангарда» — о матче с «Сибирью»

Тренер отметил, что команда во втором периоде собралась и хорошо отыграла как в большинстве, так и в равных составах. Также Кравец добавил, что выпустил в стартовом составе голкипера Илью Проскурякова, так как у вратаря хорошие показатели, а три пропущенные шайбы от «Спартака» в прошлом матче — не его вина.