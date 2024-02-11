Первый гол — несчастный случай: тренер «Авангарда» — о матче с «Сибирью»

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал матч с «Сибирью» трудным, несмотря на то, что «ястребы» победили гостей из Новосибирска со счетом 7:2. Омичи первыми пропустили шайбу, гол вышел довольно курьезным. Видео заброшенной шайбы опубликовала КХЛ.
«Как мы и предполагали, что игра будет сложной и трудной. Все видели, какое начало было, неожиданный гол. Рад, что наш вратарь после этого очень хорошо отыграл — непростая у него была ситуация. Также и ребята: тоже потерпели, добавили. Второй период, второй гол… Тоже кажется, что не очень приятные такие голы. Хотя все делали правильно, но бывает такое. Вот как первый гол — несчастный случай, второй — несчастный», — поделился Кравец.
Тренер отметил, что команда во втором периоде собралась и хорошо отыграла как в большинстве, так и в равных составах. Также Кравец добавил, что выпустил в стартовом составе голкипера Илью Проскурякова, так как у вратаря хорошие показатели, а три пропущенные шайбы от «Спартака» в прошлом матче — не его вина.
Обзор сегодняшней игры — по ссылке ниже: