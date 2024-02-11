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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал голы от «Сибири» несчастными случаями

Первый гол — несчастный случай: тренер «Авангарда» — о матче с «Сибирью»

11 февраля 2024, 16:15
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал голы от «Сибири» несчастными случаями

«Ястребы» победили в сибирском дерби со счетом 7:2.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал матч с «Сибирью» трудным, несмотря на то, что «ястребы» победили гостей из Новосибирска со счетом 7:2. Омичи первыми пропустили шайбу, гол вышел довольно курьезным. Видео заброшенной шайбы опубликовала КХЛ.

Видео: youtube-канал КХЛ
«Как мы и предполагали, что игра будет сложной и трудной. Все видели, какое начало было, неожиданный гол. Рад, что наш вратарь после этого очень хорошо отыграл — непростая у него была ситуация. Также и ребята: тоже потерпели, добавили. Второй период, второй гол… Тоже кажется, что не очень приятные такие голы. Хотя все делали правильно, но бывает такое. Вот как первый гол — несчастный случай, второй — несчастный», — поделился Кравец.

Тренер отметил, что команда во втором периоде собралась и хорошо отыграла как в большинстве, так и в равных составах. Также Кравец добавил, что выпустил в стартовом составе голкипера Илью Проскурякова, так как у вратаря хорошие показатели, а три пропущенные шайбы от «Спартака» в прошлом матче — не его вина.

Обзор сегодняшней игры — по ссылке ниже:

Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
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#Спорт#Видео#Авангард#Новосибирск#Несчастный случай#Омичи#Вратарь#Сибирь#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Удаление#Гол
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