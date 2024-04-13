«Продадим в хорошие руки». В Омске выставили на продажу квартиру с батутом за 25 млн

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
На популярном сервисе по продаже недвижимости ЦИАН появилось объявление о продаже двухуровневой квартиры (7-8 этаж) в самом центре города. Эта 7-комнатная квартира площадью 180 квадратных метров оценивается в 25,5 миллионов рублей.
Как отметил собственник, в квартире выполнен свежий и качественный ремонт, что делает ее подходящей для проживания большой семьи. Помимо этого, в квартире есть батут.
«Престижный район, комфортный уровень проживания и многое другое вы оцените при покупке данного объекта. Удобная транспортная развязка, отличная инфраструктура, шаговая доступность до объектов социальной значимости, уютный тихий двор и хорошие соседи — важный момент при выборе квартиры премиального сегмента», — написали в объявлении.
Также собственник указал, что дом находится под управлением ТСЖ, что позволяет поддерживать чистоту территории и двора. Дом огорожен и имеет автоматическую систему доступа.