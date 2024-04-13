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объявление (скриншот)

«Продадим в хорошие руки». В Омске выставили на продажу квартиру с батутом за 25 млн

13 апреля 2024, 08:44
Фото: «ЦИАН»
объявление (скриншот)

Омичам предложили купить 7-комнатную квартиру с батутом за 25 млн рублей

Квартира расположена на улице Маршала Жукова, 76. В ней выполнен качественный ремонт, и она готова для проживания большой семьи. Собственник отметил, что у них хорошие соседи, чистая территория и автоматическая система доступа.

На популярном сервисе по продаже недвижимости ЦИАН появилось объявление о продаже двухуровневой квартиры (7-8 этаж) в самом центре города. Эта 7-комнатная квартира площадью 180 квадратных метров оценивается в 25,5 миллионов рублей.

объявление (скриншот)объявление (скриншот)
объявление (скриншот)
Фото: «ЦИАН»

Как отметил собственник, в квартире выполнен свежий и качественный ремонт, что делает ее подходящей для проживания большой семьи. Помимо этого, в квартире есть батут.

«Престижный район, комфортный уровень проживания и многое другое вы оцените при покупке данного объекта. Удобная транспортная развязка, отличная инфраструктура, шаговая доступность до объектов социальной значимости, уютный тихий двор и хорошие соседи — важный момент при выборе квартиры премиального сегмента», — написали в объявлении.

Также собственник указал, что дом находится под управлением ТСЖ, что позволяет поддерживать чистоту территории и двора. Дом огорожен и имеет автоматическую систему доступа.

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#Общество#Омск#Омская область#ТСЖ#Новости#Центр#Продажа квартиры
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