«Продадим в хорошие руки». В Омске выставили на продажу квартиру с батутом за 25 млн

Омичам предложили купить 7-комнатную квартиру с батутом за 25 млн рублей

Квартира расположена на улице Маршала Жукова, 76. В ней выполнен качественный ремонт, и она готова для проживания большой семьи. Собственник отметил, что у них хорошие соседи, чистая территория и автоматическая система доступа.